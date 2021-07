Nuove rivelazioni sulle ingerenze russe per favorire Trump

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il tema mondiale, così a cena siamo un po’ più informati e un po’ più interessanti, sono le nuove rivelazioni su come Vladimir Putin promosse operazioni di spionaggio e di propaganda per favorire l’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Non per una sua passione personale, ovviamente, o per simpatia, ma perché, valutandolo come emotivamente e psicologicamente instabile, lo riteneva più facile da influenzare e manipolare. E c’è anche un bel po’ di materiale in più sui giorni concitati, culminati nell’attacco del 6 gennaio, in cui Trump e qualche suo fedele sono stati tentati dalla forzatura delle procedure democratiche. Di “momento Reichstag” percepito nel giro trumpiano parla una fonte citata da Dan Rather. Mentre due premi Pulitzer sostengono che Trump stesse parlando con alcuni generali per preparare qualche avvertimento ai rivali politici o un vero e proprio colpo di stato.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Passa alla Camera il rinnovo del finanziamento delle missioni internazionali e delle missioni italiane all’estero, compresa, e su di essa c’era stato una dura contestazione, quella che continua a impegnare l’Italia a fianco delle forze di pattugliamento libiche. E ci sono diverse contestazioni, non solo da parte delle organizzazioni umanitarie e attente ai migranti.

Fatto #2

Qui, ma sono chiacchiere a cena, ce lo chiediamo da giorni, e quindi ci associamo volentieri alla richiesta fatta da Sandra Zampa e da sempre più persone sul web. Anche perché le opinioni dei due sono mutevoli.

Fatto #3

“Forse sarebbe il caso di rendere obbligatorie le soluzioni prima dei divieti”, un breve estratto vi dice molto dell’approccio di Pietro Spirito, che di portualità e trasporti se ne intende davvero, al modo in cui si è arrivati alla decisione di togliere le grandi navi dal bacino di San Marco e al modo in cui quella decisione è stata comunicata.

Oggi in pillole

- Accordo trovato con l’Europa per gli aiuti e, forse, c’è anche un piano industriale, per la compagnia che manderà avanti, in continuità, l’Alitalia.

- Il pass vaccinale piace.

- È morto, in seguito all’attentato subito, il cronista olandese che scriveva della presenza crescente di organizzazioni criminali nel suo paese.

- Le alluvioni in Renania Palatinato, Germania, hanno causato molte vittime, anche nei paesi più evoluti e organizzati è difficile mettere il territorio in piena sicurezza.

- Capre a New York e con gli stessi obiettivi delle pecore cui si era pensato a Roma (occuparsi di tenere in ordine il verde pubblico).

- A Madrid piazza Raffaella Carrà.

- Perché dovreste immaginarlo se potete andare a vederlo? In ogni caso meglio imbattersi casualmente nella vista del ponte sospeso, come una sorpresa, per romani e non romani.