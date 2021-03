Il Pd di Letta inizia a prendere forma

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Con la sostituzione dei capigruppo Enrico Letta prende in modo completo il controllo dell'azione politica del Pd. E ora comincia anche la partita vera, dopo il sostanziale unanimismo dell'elezione e i primi passi ancora con pieno sostegno. Con i capogruppo la prima prova di forza, seppur schermata dalla questione della parità. Il dialogo avviato direttamente con Giuseppe Conte è servito più a legittimare quest'ultimo, non ancora dotato, tra l'altro, di un formale incarico nel suo partito. Più facile cominciare il dialogo in Europa.

Pubblicità

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Il farmaco, già in sperimentazione, che ferma lo sviluppo del virus nelle persone infette.

Fatto #2

Non c'è solo il contenzioso tra Italia e AstraZeneca è soprattutto non c'è un fronte unico europeo, anzi, sulla gestione dell'approvvigionamento dei vaccini le posizioni tra europei si stanno allontanando.

Fatto #3

Forza Lazio, e cosa succede ai colori regionali.

Oggi in pillole

- Il complottismo nel cuore del potere giudiziario, sempre da ricordare che venne proposto come ministro.

- Senza dare nell'occhio l'Italia ha ripreso iniziativa in Libia.

- Quelli che aiutano i militari birmani a disertare e a fuggire dalla brutalità del regime.

- Guai vaccinali lombardi e sostituzioni.

- La sorpresa dei giovani lettori.

- E bravi in Virginia.