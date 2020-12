La fronda grillina contro il Mes e l'Austria che riapre le piste da sci, ma solo per i residenti

Una parte del Movimento 5 stelle fa la scena di voler aprire la crisi ma intanto dice che la maggioranza non deve essere per nessuna ragione messa in difficoltà. E’ un comportamento apparentemente irresponsabile e insensato ma da leggere all’interno della speciale logica grillina. Fatto da altri il documento presentato da 16 senatori e 42 deputati a 5 stelle sancirebbe l’immediata apertura della crisi di governo, senza aspettare neanche il voto del 9 dicembre. Perché consisterebbe nel negare il sostegno parlamentare a un trattato su cui si è impegnato il governo e spiccatamente il ministro dell’economia, cofirmatario al tavolo ecofin dell’intesa europea sulle modifiche alle regole del Meccanismo di stabilità. Avere un voto contrario su un impegno di quel rilievo farebbe immediatamente dare le dimissioni a Giuseppe Conte. Il rischio per il governo però è appunto attutito dalle postille, scritte col goffo politicismo di chi non ha esperienza in materia, con cui si dice che però l’importante è che in una logica di pacchetto si sottolinei che la priorità è di Next generation Eu e che il Mes è una specie di tabù. Però attenti a scherzare col fuoco. Perché i 5 stelle firmatari del documento, sempre un po’ simile alla famosa lettera di Totò e Peppino per chiedere il riscatto nel loro finto rapimento, alla fine, tra vari giri di parole, in qualche modo dicono di non voler votare in parlamento per la riforma del Mes. E il rischio si fa alto perché da ieri è noto che anche Forza Italia voterà contro al cambio di regolamento assieme ai due partiti della destra sovranista.

Pubblicità

Pubblicità