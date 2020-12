I primi vaccini anti Covid a gennaio. Il piano dell'Italia spiegato da Speranza

Le dosi acquistate sono 202 milioni e arriveranno da sei diverse aziende, che in alcuni casi dovranno occuparsi del trasporto fino ai 300 centri vaccinali individuati con le regioni. Negli altri casi sarà tutto affidato all'esercito. Si punta a completare la campagna nel giro di un anno

Nello stesso giorno in cui in Regno Unito ha annunciato che da lunedì somministrerà i primi vaccini Pfizer-Biontech contro il Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza ha reso noto qualche dettaglio in più del piano italiano che finora ha destato più di qualche perplessità.

