Il Regno Unito inizia la vaccinazione anti Covid

Dalla prossima settimana saranno disponibili 800mila dosi del farmaco Pfizer-BioNTech, che ha ricevuto il via libera dall'agenzia britannica. Il Regno Unito sarà il primo paese al mondo a intraprendere la campagna di immunizzazione

“Il governo ha accettato oggi la raccomandazione dell'Agenzia indipendente di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) di approvare l'uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech. Il vaccino sarà disponibile in tutto il Regno Unito dalla prossima settimana”. Così il governo di Boris Johnson annuncia che il Regno Unito sarà il primo paese al mondo a dare il via libera all’uso del vaccino Pfizer-BioNTech, iniziando la sua campagna di immunizzazione già dalla prossima settimana. Matt Hancock, segretario di Stato per la salute, ha detto che le prime dosi saranno distribuite alle persone più vulnerabili e che saranno disponibili 800.000 dosi già la prossima settimana, ha detto. Nel complesso il paese ha acquistato 40 milioni di dosi.

