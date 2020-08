Il dibattito sul referendum e la nuova zona rossa in Abruzzo

Moody’s lega il calo del turismo (che durerà ancora molto) alla sostenibilità del debito nazionale e dice, procurandoci qualche sudore freddo, che i più esposti sono i paesi dell’Europa meridionale, anche se l’Italia un po’ ha rimediato con i movimenti turistici interni

Allora ci riprendiamo dal brivido pensando all’isola brasiliana dove può andare solo che ha già avuto il Covid

Un corollario della frenata turistica è il calo del fatturato nei servizi, avveniva per il lockdown, certo, ma il recupero non si vede facilmente

Relativizzare i problemi e soprattutto non farla mai troppo facile (bravo Speranza)

Per parlare di scuola e riaperture in modo informato, un appunto di Marco Campione

Intanto con la firma di Roberto Gualtieri le assunzioni possono essere realizzate

In Abruzzo torna una zona rossa Covid

Angela Merkel consiglia massima vigilanza

I governi, l’Oms e i vaccini per tutti

Tommaso Nannicini, uno dei più convinti sostenitori del “No” al referendum tra i parlamentari del Pd, coglie subito lo spunto dell’intervista di oggi in cui Romano Prodi si schiera per la bocciatura della modifica costituzionale

Ma c'è anche la linea del Pd per il sì

Soprattutto il formidabile Carlo Fusaro, vero alfiere del Sì, online e sui giornali. Non molla un colpo e replica con pazienza ma con determinazione

Non succede solo in Italia che poteri locali, anche ben strutturati come i lander, si concedano eccessi nelle politiche di controllo delle migrazioni e vengano poi ricondotti alla norma dai poteri centrali

E la nave finanziata da Bansky

6 estratti notevoli dal discorso di accettazione di Donald Trump

E il Nyt consiglia di dare una guardata a Facebook, approssimazione dell’America trumpiana e veicolo della propaganda presidenziale, e poi tremare (se si è nevertrumpers, come nelle nostre conversazioni a cena)

La disputa data a qualche migliaio di anni fa, in vari modi, comunque ancora si litiga per l’acqua del Nilo e gli Usa fanno pressioni sull’Etiopia

Dopo 4 giorni non è ancora ristabilita la piena operatività della Borsa neozelandese sotto attacco informatico

L’auto volante giapponese fa il suo primo test in pubblico a qualche metro di altezza dal suolo e con pilota a bordo

Il peperone in presenza, ma si propone anche in modalità virtuale

Sorpresa: in 5000 allo stadio per le sfide preparatorie all’inizio della Bundesliga, grazie a ordinanze locali con cui si riduce la portata del divieto assoluto

Il tempaccio di fine agosto