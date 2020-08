Lo spazio elettorale di Renzi e la Yalta di Pd e M5s

Il rituale, ripetitivo, ma sempre affascinante "via libera da Rousseau".

Però la vera sciocchezza, anche un po' colpevole, è quella di chi vorrebbe inchiodare i 5 stelle alla coerenza con i loro principi fondativi. Prima di tutto ci sta un sano scetticismo sul valore e anche sulla vera capacità fondativa di quei principi. Insomma non erano gran cosa, anzi erano proprio il nulla o la negazione della politica. I mandati ridotti numericamente e nella capacità di iniziativa (vincolo di due e vincolo di mandato) erano lo specchio non di un'ideologia politica ma di una paura paralizzante o di un desiderio di controllo. E tra l'altro più che grillini erano casaleggiani. Con Grillo sì intenzionato a giocare i suoi eletti come pedine, ma pur sempre dotato di un fondo libertario e anarchico, e Casaleggio invece palesemente timido, inadeguato, e spaventato dalle persone, cui voleva togliere ogni spazio di iniziativa, e dal futuro, che voleva trasformare e irregimentare nelle sue visioni (appioppate agli adepti coi noti video). Allora quella roba lì da tempo non serviva a niente. Ma sono patetici i giornalisti e i commentatori, specie di parte corrierista e quindi anti-casta (vabbè), che ora richiamano all'ordine i grillini. Vogliono farli tornare allo statuto, ma a quello gradito a loro. E rinfacciano il tradimento degli ideali. Che è come se, non vi offendete e non sforzatevi a ricordarci la differente caratura politica delle due esperienze, ma è come se, si diceva, si fisse criticato Occhetto per non aver fatto la rivoluzione proletaria. Insomma, i miti fondanti, anche se molto ravvicinati nel tempo, sempre stupidaggini simboliche sono, e ora non fate i precisini proprio coi 5 stelle. Avviati a un glorioso futuro di partito medio, assistenziale, moderato. Intanto ecco Casaleggio che tenta di salvare il proprio ruolo.

Tridico audito e parla di Repubblica su Repubblica.

Yalta.

Va bene, ma forse non è una scelta ispirata a saggezza politica. Però chissà, Matteo Renzi potrebbe ritagliarsi anche così, con questa continua sottolineatura della propria diversità rispetto al Pd, uno spazio elettorale.

E ci sono anche i nervosismi nel Pd sulla convergenza ritrovata con i 5 stelle e sancita da atti rilevanti

Due anni fa il crollo del ponte di Genova.

Prima di lamentarsi per Azzolina.

Ma c'è il modello tunisino.

Meno lamenti e più dati, anche sul turismo.

Però attenzione e non date retta a chi parla per vantarsi della propria indipendenza.

Distanziamenti aggiuntivi.

Vaccino russo? No, thanks.

Parleranno anche di Grecia e Turchia.

Fenomenologia di Joe Biden dal 2008.

Per parlare di prezzi e di euro senza cadere in trappole cognitive.

Interessante, parlarne però con tatto.