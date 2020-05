Il rischio di una seconda ondata e il dibattito sulla ripresa del campionato

Dove c'è il tampone si faccia il tampone, altrimenti si salti il tampone e via col test veloce. Sarà una svolta, se non proprio importantissima dal punto di vista medico, lo sarà da quello psicologico, per il morale degli italiani. Testare, anche se con margine di errore, significa uscire dall'ansia per sé e per gli altri. Quindi ben vengano le innovative tecniche di cui si parla, tra cui il test rapidissimo con la semplice saliva.

Se ne parla da un po', sembra proprio che il covid-19 si stia aggirando per il mondo dall'inizio dello scorso autunno.

Temi che hanno a che fare anche con le relazioni Usa-Cina

Però meglio mettere da parte il nazionalismo più becero e ragionare su cooperazione intelligente tra paesi e prevenzione coordinata e internazionale sia per la ripresa sia per scongiurare altre pandemie. Lo dicono gli australiani, particolarmente sensibili ai rapporti con Pechino

Qui si lavora al prossimo decreto economico

E ci sono un po' di nodi da sistemare. Come si è capito serve un intervento per cambiare le regole sui finanziamenti bancari, rimuovendo ostacoli penali, provenienti da "pezzi di legislazione" provenienti più dall'ambito della sicurezza e della lotta alla criminalità organizzata che dalla regolazione strettamente finanziaria e creditizia. Giuseppe Conte intanto si impegna su un terreno sempre di successo in Italia, quello del sostegno pubblico alle ristrutturazioni edilizie. Mentre potrebbero arrivare sorprese sul fronte degli appalti per i lavori pubblici

Lo fa anche Angela Merkel, che darà più spazio ai Laender: è in arrivo uno spazio decisionale in più per le regioni, concordato e garantito dal governo e soprattutto dal comitato medico-scientifico, non con gli strappi che si erano visti nei giorni scorsi. Ma con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza specifica e diretta delle diverse situazioni

In Italia in parlamento è il momento delle tribune

Tornano le messe, la storia millenaria del cristianesimo e la sua prospettiva di durata ancora maggiore hanno superato qualche settimana di blocco delle assemblee nelle chiese

Ovviamente tornano i riti di tutte le religioni

Che poi, quando si dice "il paradiso può attendere", un po' di tempo fermi ad aspettare è toccato a tutti

La Germania ricomincia a giocare a pallone, ora per il nostro Spadafora diventa proprio difficile non trovare un modo per ripartire anche qui, ma riesce ugualmente a non prendere ancora decisioni, neppure di massima. Oltre al calcio, i tedeschi sono vicini anche alla ripresa dell'insegnamento nelle scuole e alla generalizzata apertura dei negozi

Mistero nel mistero tedesco, la vera diga contro il covid-19 è a Est. I vecchi confini della Ddr corrispondono alla zona con minore diffusione nella già poco colpita Germania.

Leggete, ridete, parlatene a cena (ma restando a casa se non autorizzati, come direbbe il dottor Ferguson)

La pandemia non spinge Trump, ed è un fatto insolito

Be', a proposito, forse ricorderete che aveva nominato il genero per l'incarico che qui svolge Domenico Arcuri. E, insomma, non sta andando benissimo

Cosa dire con gli occhi e cosa ci dicono gli altri con gli occhi se sotto c'è la mascherina

Bambini avvantaggiati da social distancing e blocco delle famiglie

Torna il golf professionistico negli USA