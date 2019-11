La tenacia von der Leyen e l'allerta per il maltempo

Più voti ora di quanti ne ha ricevuti alla designazione. La tenace Ursula von der Leyen si piazza solidamente alla guida della Commissione, con una maggioranza non più salvata dai grillini. Anzi sono proprio i 5 stelle europei a dividersi tra tanti favorevoli, pochi contrari e pochi astenuti, insomma trattano l'Europa come una specie di Emilia Romagna (a maggior ragione fatevi i conti su ursulini e non ursulini).

Accordo europeo per far funzionare più rapidamente la giustizia civile tra creditori e debitori. Ci sono di mezzo le banche e quando se ne accorgeranno i sovranisti cominceranno a dire l'Europa butta la gente per strada e nega il latte ai neonati. A cena, caso mai, voi chiedete come si comportano con gli inquilini morosi della loro casa abusiva costruita sul terreno ereditato dalla nonna e condonata.

Ancora gran confusione nell'intervento poco plastico del governo sulla plastica ma c'è qualche miglioramento anche se molto resta di migliorabile. Che poi plastica non vuol dire nulla, semmai esistono tante e diversissime plastiche. E anche il concetto di riciclaggio è poco definito. Insomma qualche ministro dovrebbe passare un paio d'ore a farsi spiegare un settore in cui l'Italia è leader. Ah, non prendetevela con l'Europa, perché la direttiva europea è molto meno prescrittiva e punitiva della legge italiana.

La storia finanziaria dell'Alitalia è il regno delle iperboli.

E invece dopo anni a dire che il Madrid Barcellona era un treno veloce strafico e a invidiare la fattività spagnola ecco che Trenitalia vince una gara e si piazza sui migliori binari spagnoli. Pensate un po' a rovescio: Giorgia Meloni avrebbe consumato le corde vocali, Matteo Salvini sarebbe imploso.

Adam Schiff potrebbe aver trovato il passo giusto per trasformare il grande casino dell'impeachment trumpiano in una carta elettorale vincente per i democratici.

Parlatene per fare bella figura.

Ancora tempaccio e protezione civile in allerta.