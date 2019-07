I migranti ancora a bordo della Gregoretti e i due mondi paralleli del governo sulla Tav

Il funerale del brigadiere Cerciello.

Succedono cose già gravi per conto loro, ma se alla gravità si aggiunge la grevità allora sono guai. E viene minata la capacità di funzionamento della democrazia, dello stato di diritto, del sistema liberale. I nemici di questi tre pilastri dell'efficienza e del progresso occidentali sono sempre gli stessi. Era l'irrazionalismo a dare filo da torcere ai regimi liberali e tuttora ci sono elementi irrazionali a dominare la polemica, ed era il nazionalismo l'altro nemico, e un partito di destra estrema come Fratelli d'Italia, ancora più spinto verso la nostalgia mussoliniana dalla concorrenza leghista, è in prima fila. Perché sente salire i nuovi nazionalisti, con il loro squadrismo da talk show e non vuole essere da meno. E guardate che la triste vicenda del carabiniere ucciso non è il fatto scatenante. Andava bene tutto, pur di poter tirare fuori gli artigli con l'obiettivo di smontare, distruggere, travisare, svuotare di senso il discorso pubblico. Gli arresti di Putin, a danno di manifestanti e aspiranti candidati nei consigli locali, sono la stessa cosa, ma fatta con le camionette della polizia.

Questo tweet di Gregorio de Falco ha un giorno, nel fondo vale sempre. Nel frattempo sono sbarcati in sedici e c'è un'offerta tedesca per accogliere.

Il governo non c'è, si diceva qui giorni fa con tono apparentemente apodittico. E si può ripetere, perché non c'è il governo secondo il rapporto costituzionale che dovrebbe avere con la maggioranza. Il caso delle scelte divergenti sulla Torino Lione tra gialloverdi è il più evidente, e riesce a non esplodere solo grazie alla posizione ormai indebolita del Parlamento. Come è noto non servirebbe alcun voto parlamentare per mandare avanti il progetto italofrancese senza modifiche. Ed è ciò che sta succedendo pur tra ministri che non firmano e che non ricevono i responsabili dei lavori né li ascoltano. Ci sono due mondi paralleli e in uno di essi abitano i 5 stelle antiferroviari. Ma la costituzione non prevede il parallelismo virtuale tra governo di minoranza e maggioranze di fantasia.





Dal Foglio la riflessione di fondo della parte di Confindustria che non vuole trattare con questo governo.

E qualcosa sulle intenzioni del governo, statalizzanti.

È un attimo e la spazzatura a Roma riprende il predominio.

Attenzione, questo è un tipo non solo unfit (forza Economist!) ma anche molto pericoloso, anche perché a sfruculiare la questione irlandese ci scappa il morto.



Trump e i problemi che si è creato da solo.

I temi estivi infallibili.