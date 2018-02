Dal "dilemma" della sparatoria di Macerata ai grid boys

Macerata: ci sarebbero altri feriti, non contati inizialmente perché forse avevano preferito tenersi nascosti non avendo documenti. Difficile parlarne se la compagnia non è politicamente omogenea, ma perché parlarne se la compagnia è politicamente omogenea? Il dilemma qui si fa più dirimente. Allora, bisogna trovare una soluzione per affrontare un tema terribile come l'impasto tra odio per gli stranieri e il suo uso politico, vendetta tanto inventata quanto esemplare e usata strumentalmente, chiacchiera sul riconoscimento della difficile convivenza tra italiani e immigrati, simbologia confusa tra bandiera risorgimentale e Mein Kampf. Si può provare a ragionare tenendo separate tutte le parti della vicenda, rifiutando le accozzaglie argomentative e le loro ingannevoli connessioni logiche.

La campagna elettorale intanto lascia un po' da parte i temi fiscali e si concentra tutta sull'immigrazione, questione che i sondaggi mettono al secondo posto, ma in forte crescita rispetto al 2013, tra le motivazioni nelle scelte politiche. Tra tante cose, per mestare un po' nel torbido, si può pescare un dato che arriva dal Belgio e riguarda la criminalità e la sicurezza in relazione a fatti gravi commessi da immigrati irregolari:

E in Belgio processano Salah Abdeslam per una sparatoria con la polizia durante la sua fuga dopo gli attentati. Notare il présumée e prepararsi a discuterne a cena

I mercati mondiali ballano, si teme un rialzo dei tassi più accelerato del previsto, mentre alla Fed si insedia il nuovo presidente. E Draghi parla al Parlamento europeo.

Comunque c'è Sanremo, troverete di tutto, tra gli spunti possibili la qualità delle canzoni. Qui un tweet tra i tanti, ce ne sono a migliaia:

Di Biagio ct Nazionale. Fare gli auguri e ricordare che in Italia le soluzioni temporanee sono...

E si prevedono turbolenze per il calcio televisivo. Parlarne con aria informata, anche senza saperne nulla:

Aarrivano i grid boys, dai, se non parlate di questo vuol dire che proprio non vi va di parlare:

Ho un debole per le notizie sul tempo, lo confesso. Quindi, come argomento vi tocca pure la nevicata a Madrid: