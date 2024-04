Un'estetica subito riconoscibile. "Le villi" di Giacomo Puccini diretta da Riccardo Frizza

È un ventenne appena diplomato in Composizione al Conservatorio di Milano quel Giacomo Puccini che si affaccia al mondo operistico. Ha talento e “fame” ed è desideroso di togliersi di dosso il paludoso ambiente musicale di provincia, diventando protagonista della scena italiana. “Il Dio santo mi toccò col dito mignolo e mi disse: ‘Scrivi per il teatro, bada bene, solo per il teatro’. E ho seguito il Supremo consiglio”, racconta in una lettera. Un bisogno fisiologico che ritroviamo chiaramente ne Le villi, prima partitura scritta per partecipare al concorso indetto dalla casa editrice Sonzogno. Per brevità e per non cadere nel campo delle supposizioni, sorvoliamo sui motivi per cui Puccini non vince. Poco dopo, Giulio Ricordi mette sotto contratto il giovane compositore, definendolo una persona con delle “idee, e queste si hanno o non si hanno, né si acquistano studiando e ristudiando punti, contrappunti, armonie, disarmonie”. Una consacrazione fatta da uno dei più importanti e influenti editori che invita Puccini ad ampliare la partitura, riproponendola al pubblico del Teatro Regio di Torino nel 1884.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE