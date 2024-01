"Manon Lescaut" spiegata da Michele dall'Ongaro

A un secolo dalla morte di Giacomo Puccini l’Accademia nazionale di Santa Cecilia propone una rassegna di dodici incontri a lui dedicati: "Una guida molto pratica per spiegare come il teatro musicale diventi drammaturgia nelle sue opere", dice il presidente

Cento anni fa Giacomo Puccini ci lasciava sulle note di Turandot, ultimo lavoro, rimasto incompiuto. Questo 2024 sarà scandito dalla sua musica, un grande stimolo per approfondire l’eredità e l’attualità di tutta la sua produzione. Le prime due opere, Le Villi (1884) ed Edgar (1889), ci consegnano un artista promettente, un giovane conosciuto da pochi che ha il desiderio di porsi al centro della vita musicale italiana. A questo punto, serve una storia potente, già narrata e dunque ben nota, per accreditarsi in maniera originale e definitiva agli occhi del pubblico. Puccini vede nel romanzo dell’abate Antoine François Prévost, Storia del cavaliere Des Grieux e di Manon Lescaut, il territorio fertile per la sua prima grande opera: Manon Lescaut. Proprio con Manon s’è inaugurata domenica scorsa “Puccini 100”, la rassegna di dodici incontri che l’Accademia nazionale di Santa Cecilia propone con il suo presidente Michele dall’Ongaro. “Durante tutto l’anno andremo ad approfondire un diverso melodramma pucciniano – dice Dall’Ongaro – con lo scopo di fornire un supporto musicale e drammaturgico all’ascolto delle opere. Una guida molto pratica che spieghi come il teatro musicale diventa drammaturgia nelle opere di Puccini”.