Povere Brontë. In scena a Londra una pièce teatrale sgargiante e di desolante schematismo

Scritta da Sarah Gordon, Underdog: The Other Other Brontë è diretta da Natalie Ibu, regista quarantenne con vena pop. Un politicamente corretto affetto da autofagia

Meglio evitare di essere riscoperte, se riscoperte sta per sberleffate. O forse no, per far leggere alle nuove generazioni il romanzo La signora di Wildfell Hall di Anne Brontë vale la pena di trascinare sotto i riflettori la meno nota delle tre sorelle, facendone la placida vittima dell’ambizione di Charlotte e lasciando sbiadire in secondo piano Emily e il suo Cime tempestose. E’ quello che sta avvenendo in una pièce teatrale sgargiante e di desolante schematismo in scena al National Theatre di Londra, oggetto di recensioni perplesse e degli strali veri e propri dello Spectator, che ha parlato di un “noioso atto di diffamazione” nei confronti delle scrittrici dello Yorkshire. Ma facciamo un passo indietro.