Opere interattive, tutte firmate da artiste donne: al Maxxi una mostra che non annoia gli studenti

Il gabinetto più virale di TikTok si trova nel piazzale del Maxxi di Roma. Entri in un parallelepipedo di specchi e puoi fare pipì mentre nessuno ti vede, ammirando però lo spazio intorno a te come se non ci fossero pareti. Il vetro cristallino permette di non perdere nemmeno un istante del mondo là fuori. E infatti l’opera-bagno dell’artista Monica Bonvicini si chiama "Don’t miss a sec", un ragionamento portato all’estremo sul sentirsi esposti, sull’intimità, sulla Fomo e anche sull’essere obbligati a guardarsi intorno senza esser visti. “E se quelli che ti camminano intorno fossero parte di una performance?”, si chiede l’artista. Gli interni che mimano quelli del carcere mettono anche in luce le condizioni dei prigionieri invisibili costretti all’umiliazione, altro livello di lettura. Ma il bagno sul piazzale è solo una delle tante interattive opere d’arte ambientale della nuova mostra curata da Andrea Lissoni, Marina Pugliese, Francesco Stocchi: Ambienti 1956-2010 Environments by Women Artists II, al Maxxi fino a ottobre. Mai visti così tanti ragazzini sereni in un museo italiano. Niente sbuffi davanti ai dipinti, niente scroll or die passeggiando tra le statue dei cesari, niente scene da soporifera gita di classe.