Com'è dolce Venezia fra camerieri, orchestrine, piccioni e turisti

Alla voce “dolcezza”, Goffredo Parise nei suoi Sillabari racconta la storia di un uomo che gli somiglia molto: giunto sul letto di una clinica, in una triste giornata di febbraio, ricorda quando pochi mesi prima era libero di passeggiare a piazza San Marco dove il sole mattiniero “con i primi raggi tra i merli delle Procuratie, batté in faccia all’uomo e gli ferì gli occhi ma egli si lasciò un po’ ferire e un po’ no, socchiudendo le palpebre, chiudendo un occhio e giocando”. Quella piazza, in altre parole, rappresentava la dolcezza della vita, fra i camerieri, le orchestrine, i piccioni, i turisti, i kipfel e gli altri dolci serviti con il caffè più antico d’Europa, il Florian dove sono andati tutti, da Casanova a Lord Byron, Goethe e D’Annunzio.



