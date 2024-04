I caschi bianchi di Putin

Ginevra Bompiani, Michele Santoro, i soliti Vauro e Ovadia ma anche il meno noto Raniero LaValle. Sono le agguerrite armate rosse del pacifismo agé. Puntano alle Europee, o anche solo ai like su Facebook

Il ritorno della contestazione è evidente, è qui, può piacere o non piacere, fa parte del gioco democratico: e non alligna come pensano al Viminale tra le teste calde delle università e dei centri sociali, bensì tra quelle bianche di fantastici anziani sempre più radicalizzati. Basta guardare i talk, dove giovani esponenti della Normale di Pisa soccombono e balbettano, e invece gli anziani giganteggiano.