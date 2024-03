Da fuori catalogo al Meridiano. John E. Williams e la riscoperta di "Stoner"

"Thank God the French exist". Grazie a dio esistono i francesi. Finiva con questa frase Hollywood Ending dove Woody Allen interpreta un regista che nasconde la propria cecità mentre gira un film. Film che è un flop in America ma che in Francia è un successone, e la Francia è quella che “sets the tone” per il resto dell’Europa, le recensioni lo chiamano “un vero artista, un genio”. Ecco, “Thank God the French exist” avrebbe potuto dirlo anche John E. Williams, se solo fosse stato ancora vivo quando i francesi hanno fatto diventare un best seller uno dei suoi romanzi. Giusto con qualche anno di ritardo rispetto all’uscita.



