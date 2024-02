L'opera che dà scandalo, contesa dal populismo di destra e il wokismo di sinistra

Quella copertina non s’ha da vedere. Ma non si tratta di una rivista porno come quelle dell’evo pre-internettiano, bensì di Classica, mensile francese di musica, appunto, classica, quanto di più remoto, si direbbe, dall’esigenza di pecette moralizzatrici. La colpa, manco a dirlo, è di quella vil razza dannata dei registi d’opera. La rivista si chiede infatti se per caso, in tema di regie, “Est-on allé trop loin?”, si è andati troppo lontano? e accompagna il “débat” con un’immagine di un Dido and Aeneas di Purcell messo in scena a Ginevra, solo in streaming causa Covid, e a Lilla da Franck Chartier della compagnia belga “Peeping Tom”, che in inglese sta per voyeur. E infatti eccoli lì in controluce, Didone ed Enea o chi per loro: lei vestita, lui nudo, con lo zizì in mostra e una bizzarra acconciatura punkeggiante dai capelli ben più eretti, come dire? dell’oggetto. Troppo, in ogni caso, per la delicata sensibilità dei frequentatori delle edicole francesi (nella già godereccia Parigi, eh, non negli States). E così, racconta su Facebook Laurent Bury, collaboratore della rivista, il giornale non sarà nei kiosques prima che un “Braghettone” non copra queste vergogne, e qui il riferimento (raffinato, ça va sans dire) è al povero Daniele da Volterra, passato alla storia per aver messo le mutande ai clamorosi maschioni nudi della Sistina.

