Semplificare fino ad annullare. “Simon Boccanegra” alla Scala

In un mondo nel quale tutte le esperienze devono essere facili, veloci, consumabili, l’opera ci sospinge in una sorta di metaverso che, anche solo per poche ore, consente di riflettere (anche) sul valore delle parole. Ma andiamo con ordine. Alla Scala va in scena il Simon Boccanegra di Verdi e la sera della prima accade una cosa curiosa: a un certo punto il protagonista (il doge Boccanegra, appunto) comunica al consiglio un messaggio del Petrarca che invita Genova e Venezia a far pace; questo Petrarca, ribattono subito in modo stizzito, farebbe bene a farsi gli affari suoi (“attenda alle sue rime il cantor della bionda Avignonese”). Ora, Verdi e Boito, questa comunicazione del Doge la scrivono precisa, certo allusiva, ma decisamente chiara: “Ecco un messaggio del romito di Sorga”.