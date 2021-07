La grandezza di Armando Petrucci. Il paleografo che riscrisse Petrarca e Maddalena di Trastevere

Armando Petrucci (1932-2018) ha avuto un destino che pochi hanno avuto o hanno, nell’università. Professava una disciplina molto tecnica, periferica nell’ambito degli studi storici, la paleografia, ma i suoi lavori sono stati così acuti e originali da influenzare campi di studio anche apparentemente lontani come la filologia, la storia della lingua e la storia della letteratura italiana. Inoltre, è stato un intellettuale pubblico in un senso diverso da quello oggi corrente: non un commentatore da giornale, anche se sui giornali ha scritto occasionalmente durante tutta la sua carriera, ma un professore impegnato anche al di fuori dell’università in modi che oggi potrebbero sembrare (ma non sono) inattuali.

