La natura matrigna

Giacomo Leopardi nel suo “Dialogo della natura e di un Islandese”, si rivolge così alla personificazione della Natura: “tu sei nemica scoperta degli uomini e degli altri animali, e di tutte le opere tue, ora c’insidi, ora ci minacci, ora ci assali, ora ci pungi, ora ci percuoti, ora ci laceri, e sempre o ci offendi, o ci perseguiti”. La Natura per il recanatese era matrigna; e del resto, negli stessi anni, Charles Darwin scopriva la “natura, rossa di zanne e di artigli”, che si evolve per selezione basata sullo sterminio dei meno adatti o dei più sfortunati. Entrambi si opponevano ad un antichissimo e diffuso pregiudizio che influenza ormai in maniera palese molte delle nostre scelte, sia come individui che come società. Parlo dell’idea che esista una Natura fondamentalmente benigna, in equilibrio e armonia, riavvicinandoci alla quale sia possibile recuperare salute, benessere e felicità perduti – spesso insieme a giustizia, bene e moralità.

