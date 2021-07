Il vero viaggio di prossimità, dalla poltrona al divano con bastone in mano

Il turismo a km zero non l’ha inventato il Covid. Leggere Brusilov e il suo "Il mio viaggio, ovvero Le avventure di un giorno”

Da caminetto (di casa propria) a caminetto (di casa propria): il turismo di prossimità non l’abbiamo inventato noi nell’estate 2020 come risposta resistenzial-turistica alla pandemia, ma ha goduto le massime sue fortune sulla pagina, e niente meno che in Russia, tra la fine del Settecento e gli inizi del secolo successivo, quando la schiera dei dietroangolisti, ossia dei turisti del cantone – turisti millimetrici e umoristici – si infoltì al punto da trasformare il diario di viaggio, al culmine della popolarità grazie a Laurence Sterne, nella palestra prediletta per chi avesse voluto provare su strada le proprie forze narrative, in uno scenario ancora pre-romanzesco.