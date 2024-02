La “vita immaginaria” non è virtuale, ma muove dentro di noi i fatti reali

Un elogio della creatività, della potenza delle storie come luoghi immaginari, dell’inatteso e del meraviglioso in cui ci trascinano le opere che amiamo. “Vita immaginaria” evoca insieme l’amore per i libri e per i lettori

"È il titolo di un bellissimo libro di Natalia Ginzburg”, dice Annalena Benini presentando “Vita immaginaria”, cioè il tema del prossimo Salone del libro di Torino, il primo della sua direzione. Una lingua e non un paese ospite (il tedesco), un premio Pulitzer (Elizabeth Strout) che inaugura l’evento, un manifesto disegnato da Sara Colaone, coloratissimo e pop (finalmente), che mette subito una gran voglia di essere lì al Lingotto. È un elogio della creatività, della potenza delle storie come luoghi immaginari, dell’inatteso e del meraviglioso in cui ci trascinano le opere che amiamo. I libri certo, ma anche “il cinema, l’arte, le parole scritte e le voci”. “Vita immaginaria” evoca insieme “l’amore per i libri e per i lettori”, le due cose che danno senso al Salone, aveva spiegato Benini appena nominata direttrice.