Alla voce famiglia secondo Michela Murgia

Una rivoluzione dei legami affettivi? Forse non la troverete nel libro della celebre autrice deceduta lo scorso agosto. Per una lettura poco sediziosa di “Dare la vita”

L’adagio secondo cui “il sangue è più denso dell’acqua” compendia una cultura della famiglia millenaria, che riconosce le relazioni tra consanguinei come il nucleo portante di ogni collettività umana. L’intuizione è tanto semplice quanto diffusa: per quanto possiamo amare la nostra cerchia di amici, e preferirne la compagnia a quella di chiunque altro, non c’è legame più vincolante e intenso di quello che ci unisce a coloro da cui veniamo e a quanti da noi verranno. Un dato, questo, che a pieno diritto reclama l’aggettivo “naturale”, capace di descrivere al meglio il legame istintivo e inscindibile dell’essere umano con chi nelle vene ha il suo stesso sangue. Non stupisce che persino la Costituzione italiana definisca la famiglia come una “società naturale” (art. 29), quindi pilastro e fondamento della società politica – la quale, com’è noto, è un poco più artificiosa.