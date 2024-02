Vince chi la spara più grossa. I paradossi della creatività contemporanea, in un libro

"Io so i nomi" diceva Pier Paolo Pasolini. E se ce lo dimentichiamo un murales al Pigneto ce lo ricorda. “Io so i nomi” potrebbe dirlo anche Andrea Bellini, non certo i nomi dei “responsabili di quello che viene chiamato golpe”, ma di sicuro i nomi di tutti i personaggi del gran presepe dell’arte contemporanea, di quel mondo terribile e affascinante di cui vorremmo sempre sapere di più, di un mondo che è “meta privilegiata di gente che può vivere allegramente di rendita”. Nel nuovo libro della casa editrice Timeo, Storie dell’arte contemporanea, Bellini ci racconta, come in vignette ed episodi vissuti in prima persona, i vari personaggi che animano questo mondo di glamour, cash e capolavori. Ma non fa i nomi. Un po’ alla maniera di certi romanzieri ottocenteschi francesi quando non volevano indispettire una nobildonna e scrivevano La contessa di B… e chi capiva capiva, Bellini mette i nomi di questi personaggi con le iniziali puntate. Quasi ovvio che H.U. sia Hans Ulrich Obrist, che vive “in uno stato di eccitazione perenne”, e che ha immolato alla causa “le sue spoglie mortali: non dorme, non va in vacanza, non riposa”, e che, con la volontà che ha di connettere persone, è un “motore di ricerca biologico”. Ma qualcuno potrà avere il dubbio.

