Malinconici splendori dell'ebraismo in Italia. Oggi, un libro necessario

Zohar, cioè “Splendore”. S’intitola così l’ultimo libro di Francesco Maria Colombo, un “viaggio fotografico nei luoghi della cultura ebraica italiana”, da Trieste in giù, tante sinagoghe, certo, ma anche cimiteri, monumenti e orrori: si inizia alla Risiera di San Sabba e si finisce alla Centrale di Milano con quel cartello in fondo al binario 21 dei vagoni merci che mette i brividi: “Vietato trasporto persone”, e invece... Uomo dal multiforme ingegno, come avrebbe detto Ippolito Pindemonte, FMC è stato a lungo critico musicale del Corriere della Sera, poi direttore d’orchestra, scrittore raffinatissimo, conduttore di programmi televisivi ovviamente di nicchia, autore di cronache culturali per il Sole 24 Ore e di non meno memorabili cocktail. E, appunto, fotografo. Delle fotografie, chi scrive capisce nulla, appena se sono sfocate (e nemmeno sempre), quindi non saprei proprio giudicare se quelle raccolte qui siano “belle”. Posso soltanto dire che mi hanno emozionato: le sinagoghe italiane hanno interni magnifici, splendidi, appunto, in una varietà e talvolta giustapposizione di stili dove si ritrovano tutta l’arte e l’architettura europee regolate da norme religiose e, direi, da sensibilità ovviamente diverse.

