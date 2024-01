I racconti con il cacciatore di fantasmi Thomas Carnacki

La scena iniziale è quasi sempre la stessa. Cinque amici, tutti uomini, si ritrovano per parlare. Poiché parlare è sempre raccontare, il più interessante tra loro, Thomas Carnacki, il detective dell’occulto, prende inevitabilmente la scena nelle parole del narratore, l’amico Dodgson, come nei discorsi diretti. Il primo di questi racconti uscì nel 1913, centodieci anni fa, per colpa di William Hope Hodgson, considerato tra i padri del genere weird, con il rischio di far suonare vecchi l’autore e la sua opera. Quelli furono anni di convulsione operosa – nello stesso anno Bohr porrà le basi per la meccanica quantistica, mentre Bergson, a Londra, terrà il suo noto discorso dal titolo Fantômes de vivants et recherche psychique presso la Società per la Ricerca psichica. Piuttosto, quindi, si potrebbe dire che Carnacki e il suo creatore siano figli di un’epoca weird, non il contrario. Nell’introduzione di Carlo Pagetti alla raccolta di tutti i racconti con protagonista il cacciatore di fantasmi (Fanucci Editore, 276 pp., 14 euro) si dà in qualche modo prova di questa tesi ricordando come, rovesciando la certezza positivistica del filone degli Sherlock Holmes, Carnacki sia un uomo disposto a dare credito ai dispetti della natura, al paranormale, alla paura stessa che lo pervade e che non nasconde nei suoi resoconti. E che lo faccia con una mentalità da alchimista, in grado di superare la falsa dicotomia tra scienza e magia. Da qui l’uso, diventato tipico, delle neonate o nascenti tecnologie, come la macchina fotografica e l’elettricità, per combattere le apparizioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE