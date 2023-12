L'ultimo libro di Peter Brooks mette in guardia sul potere della finzione narrativa

"Sedotti dalle storie" (Carocci, traduzione di Giuseppe Episcopo) è un’indagine lucida e spietata sugli "usi e abusi della narrazione", sul racconto come mezzo principale di convincimento, come "unica forma di conoscenza e di discorso che regola gli affari umani"

Nel racconto Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius, Borges mette in scena un mondo immaginario che riflette quello reale ma ne sfuma i contorni, un luogo dove ogni cosa è confutabile e non esiste più certezza. Si tratta di una riflessione allarmata su un mondo dove la finzione si mescola con la verità, sui rischi che si generano quando ogni cosa si trasforma in una storia e la storia migliore è quella che vince, che diventa realtà. Il nuovo libro di Peter Brooks "Sedotti dalle storie" (Carocci, traduzione di Giuseppe Episcopo) è un’indagine lucida e spietata sugli "usi e abusi della narrazione", sul racconto come mezzo principale di convincimento, come “unica forma di conoscenza e di discorso che regola gli affari umani”.