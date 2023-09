Scrisse il ritratto di Sinatra e cambiò il giornalismo americano. Ora Gay Talese svela come ci riuscì

Gay Talese non ha il raffreddore, ma ormai parlano di lui come fosse Frank Sinatra. E lo scrittore sta al gioco, con un sorriso sornione sotto l’inseparabile fedora, nei panni di chi sa di essere tra gli ultimi testimoni di un’epoca di cui presto resteranno solo i libri, i film e i racconti d’autore su riviste patinate custodite nelle emeroteche. Un book party a Manhattan di quelli come si facevano negli anni Ottanta, con un cast di ottuagenari celebri del mondo letterario, ha festeggiato qualche giorno fa l’uscita di “Bartleby and me”, il nuovo libro del novantunenne autore italoamericano. Una collezione ricca di memorie della sua antica carriera giornalistica, a partire da una serie di retroscena inediti su come nacque “Frank Sinatra ha il raffreddore”. Quel lunghissimo articolo uscito nell’aprile 1966 su Esquire è ormai un pezzo di storia. In America – e non solo – è considerato il più bel profilo di una celebrità che sia mai stato scritto su una rivista, lo si studia nelle scuole di giornalismo ed è stato pubblicato più volte anche in forma di libro (in Italia per opera di Bur Rizzoli).

