Firenze, anni Trenta del Novecento: il gran business dell'arte

E così, i tempi inducono i conti di Grantham a Downton Abbey a vendere il Piero della Francesca. Siamo negli anni Venti del Novecento, l’epoca in cui i Contini attraversano più volte l’oceano. Sono pezzi di storia. Il grande rastrellamento di opere d’arte, manufatti, reperti archeologici, che ha accompagnato guerre e conquiste, distruzioni e saccheggi – da Napoleone a Goering – ma poi anche i modi meno cruenti, leciti o truffaldini, in cui statue quadri e arredi hanno abbandonato magioni nobiliari, conventi e cappelle: su questo tumultuoso reticolo si può disegnare la storia, o la controstoria, delle guerre, dell’economia, della politica negli ultimi due secoli. Tra il lento declino delle casate nobiliari nelle isole britanniche e la fiammata rivoluzionaria che ha incendiato i castelli francesi, due vicende antagoniste, la storia segue anche altri percorsi. Si veda l’Italia. La penisola, ricca di cittadine e di borghi, di palazzi, ville e castelli, dopo aver subìto guerre e saccheggi lungo tutta l’età moderna, è stata invece risparmiata dalla grande trasformazione otto-novecentesca. Mancata la centralizzazione delle monarchie assolute, l’Italia ospita sì extra moenia i Musei vaticani, ma non ha il suo Louvre, il suo Prado o l’Hermitage. E’ invece scenario di diverse dispersioni e riaggregazioni che tra l’altro non hanno escluso fascinose reinvenzioni di luoghi classici, come ad esempio può dirsi della Galleria nazionale delle Marche ospitata nel palazzo ducale di Urbino, che fu spogliato tra Quattro e Seicento ed è rinato tra Otto e Novecento assorbendo opere dal territorio regionale.

