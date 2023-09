Racconto di una vita d'arte, musica e kebab in una Berlino svuotata dalla storia

C'era anche Vincenzo Latronico tra quelli che partivano per la capitale tedesca, dove la vita costava poco. Com'è cambiata in questi anni lo scrittore lo racconta in "La chiave di Berlino", il suo ultimo libro

"Un’estate andammo tutti in Portogallo, non ricordo più perché” – lo dice in un film Nanni Moretti, smemorato o solo distratto, forse già in modalità “con questa classe dirigente non vinceremo mai”. Ricordiamo benissimo invece le partenze di amici e conoscenti per Berlino, dove la vita costava poco, le feste del sabato sera duravano fino al lunedì, le gallerie d’arte crescevano e si moltiplicavano, l’est aveva lasciato in eredità grandi appartamenti sfitti. Se qualcuno invece di scrivere un romanzo voleva aprire un bar non era ostacolato dalla burocrazia, cure mediche e disoccupazione comprese.