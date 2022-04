Le perfezioni

L’ambiente che avevano intorno, che avevano scelto e creato, in cui dormivano e lavoravano era l’unica manifestazione tangibile di ciò che erano. Quella casa e quegli oggetti non si limitavano a corrispondere alla loro personalità: le fornivano un punto d’appiglio, dimostrando ai loro stessi occhi la solidità di uno stile di vita che da una prospettiva diversa (quella che sarebbe stata la norma una generazione prima) appariva friabile”. Le cose, gli oggetti, il mondo artificiale che circondano Anna e Tom, coppia di creativi italiani trapiantati a Berlino, racconta in modo esatto la loro identità. Quello che sono, che si sono immaginati di diventare e che hanno cercato di essere agli occhi degli altri. Un presente teso alla perfezione, al canone. Una casa fatta degli oggetti giusti e nel luogo giusto; una vita costellata dalle giuste frequentazioni, una relazione che risponde al sentire dello spirito del tempo. La tensione costante a un ideale estetico che si fa via via contenuto, sostanza delle proprie giornate.

