Perché in Italia non si legge Furet, storico contro il “catechismo rivoluzionario”

Segnalando ai lettori il ritorno in libreria, in unico volume, dei tre romanzi storici che Hilary Mantel dedicò alla Rivoluzione francese, il Venerdì di Repubblica ne ha approfittato per liquidare in poche battute l’opera di François Furet. Lo storico francese viene infatti definito, in un articolo di Massimo Raffaeli, come portatore “dell’idea reazionaria (…), da tempo insediata nel senso comune, secondo cui la Rivoluzione francese, e anzi ogni rivoluzione, cova fatalmente il germe totalitario”. Chi non avesse mai sentito nominare prima Furet potrebbe pensare che ci si stia riferendo a uno studioso controrivoluzionario, invece che a uno dei maggiori storici degli ultimi decenni del Novecento. Dunque un giudizio come quello appena citato potrebbe essere semplicemente ignorato, come una delle tante supponenti sciocchezze che a volte capita di leggere. E tuttavia quelle parole sono anche la spia della diffidenza che ha finito per circondare in Italia le opere di Furet, da tempo non più ristampate.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE