Disastro ellenistico a Berlino

Com’era la storia dell’efficienza tedesca? La Germania, superpotenza europea, quarta economia del mondo, secondo contribuente delle Nazioni Unite, simbolo di affidabilità, precisione e eccellenza industriale, perde colpi e fatica a stare all’altezza della sua immagine nel mondo. Gli esempi sono tanti e l’ultimo della serie viene, ancora una volta, dalla capitale Berlino, campione della scissione fra proiezione e realtà. Se ne parla da anni, è ufficiale da un paio di mesi, ma l’ondata di critiche sui media non si placa, ed è corale: il Museo Pergamon, principale attrazione turistica della città, chiude per un restauro generale e riaprirà soltanto nel 2037. Un po’ come se in Italia chiudessero per un lungo letargo gli Uffizi a Firenze o i Musei Vaticani a Roma. Non si poteva fare prima con tutti i mezzi meccanici e tecnologici oggi a disposizione? Non si poteva procedere per sezioni consentendo l’accesso parziale del pubblico? Non si poteva optare per una ristrutturazione meno megalomane, faraonica e dispendiosa? Domande su domande rimbalzano sui giornali, compresa quella più prosaica sulla ricaduta negativa dell’ammanco degli incassi dai biglietti sulle finanze della città-stato che già annega nei debiti (66 miliardi di euro).

