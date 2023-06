"La traviata" violentata dal politicamente corretto

"La traviata” di Giuseppe Verdi è forse l’opera lirica italiana più famosa al mondo, un vero emblema del nostro patrimonio culturale. Il coro del brindisi “Libiamo nei lieti calici”, che apre la prima parte dell’opera è ad esempio un brano popolarissimo, eseguito spesso anche in occasioni mondane e celebrative, riconosciuto come un inno festoso alla spensieratezza e alla convivialità. Ma quando l’opera venne presentata al pubblico nel 1853, quel coro non comunicò affatto un senso di effervescenza gioiosa, quanto invece un inquietante messaggio che fu ritenuto politicamente scorretto e scandaloso. E l’opera fu infatti censurata. Ma come, Giuseppe Verdi un uomo scandaloso? Assolutamente sì. Il testo della sua opera fu costretto a subire pesanti modifiche da parte della polizia che si occupava della censura e operava in modo chirurgico, epurando i particolari ritenuti scomodi, inopportuni, immorali e, appunto, politicamente scorretti. Riflettere su questa piccola vicenda può aiutarci a capire il senso e il valore del teatro in rapporto alla società di oggi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE