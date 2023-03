Assalto alla diligenza di Giuseppe Verdi

Era un mezzo blindato per paura di attacchi anarcoidi. Giustamente: ecco cosa gli è successo una volta (forse)

La diligenza di Giuseppe Verdi era blindata per paura di attacchi anarcoidi. Girava per Milano, un giorno si è ribaltata e Giuseppe Verdi è stato rapito. Un sequestro lampo. Con pagamento immediato di riscatto, rilascio in giornata dell’ostaggio e nessuna comunicazione del reato all’autorità giudiziaria. Allora come oggi erano pratiche molto diffuse, con reciproca soddisfazione. Oggi tale diligenza è esposta in piazza Piemonte. C’è una gara annuale di forzuti, chi riesce a spostarla si aggiudica in premio la diligenza stessa. In centoventi anni, mai nessuno c’è riuscito.