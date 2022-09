Fate gli scongiuri, il Festival Verdi di Parma apre con l'opera jellata per eccellenza

Non nominatela, porta sfortuna, meglio chiamarla “la potenza del fato”. Fatto sta che la ventiquattresima composizione di Giuseppe Verdi farà da apertura per la kermesse che si svolgerà dal 22 settembre al 16 ottobre nella città emiliana

Primo: non nominarla. Mai e per nessuna ragione. Se proprio si deve, usare sempre delle perifrasi, ricorrere alle metafore, parlare per allusioni: “l’opera di San Pietroburgo”, “la potenza del fato”, “la ventiquattresima opera di Verdi” e così via, beninteso facendo i debiti scongiuri. Il motivo è molto semplice: porta sfortuna.