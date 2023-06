Socialismo e democrazia radicale, le lezioni (dimenticate) di Stefano Merli

Ricevo un piccolo libro dedicato allo storico e militante socialista Stefano Merli (1925-1994) che ho un po’ frequentato più di trent’anni fa quando insegnavamo entrambi a Venezia. Vorrei parlarne in questo articolo, ma non so come fare. Il libro è intitolato semplicemente “Stefano Merli”, autori Franco Toscani e Attilio Mangano (Centro di documentazione Pistoia Editrice, pp. 85, euro 10), e contiene, oltre ai saggi-ritratto di Toscani e Mangano, anche qualche pagina integrativa di Antonio Benci sul mestiere di storico e di Andrea Bellucci sul “proletariato invisibile” di ieri o anche di oggi, e sulla “drammatica inattualità” o potenziale attualità del lavoro storiografico di Merli. Il problema è che parlare di tutto questo vuol dire ricordare gli anni Sessanta e Settanta, la nuova classe operaia di allora e la formazione complicata e autoconflittuale di una nuova sinistra estranea e alternativa sia alla compattezza culturale togliattista del Pci che alla sperimentalità riformista, socialdemocratica del Psi. Al primo posto c’erano allora la trasformazione del capitalismo (termine oggi quasi mai usato) nel corso del “miracolo economico” italiano 1958-63, con l’emergere di una classe operaia di fabbrica quale nel nostro paese non c’era mai stata. La situazione richiedeva un modo o un altro di rileggere Marx, Engels e Lenin, cosa che entusiasmò e tormentò la nostra nuova sinistra per circa un ventennio.

