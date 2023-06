Tre mostre per riscoprire la fotografia rivoluzionaria di Mario Cresci

Quando ancora abitava a Matera, a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, Mario Cresci usava mettersi in viaggio verso nord per andare a trovare l’amico Luigi Ghirri, con il quale discuteva e si confrontava sulle nuove tendenze della fotografia. Una volta, lungo il tragitto, si era fermato a Senigallia, dove viveva Mario Giacomelli, già considerato una sorta di profeta della fotografia d’autore. Cresci disse al maestro che si stava recando a far visita all’artista modenese. “Ah, Ghirri, quello delle foto con i colori pastello… Sì, però è bravo…”. Arrivato a casa dell’amico, disse che era passato a salutare Giacomelli. E l’altro: “Ah, Giacomelli, lui continua a fare quel bianco e nero lì, tutto drammatico… Sì, però è bravo…”. Da allora, spiega Cresci, non si pose più il problema se dovesse scattare a colori e in bianco e nero, non era quella scelta che avrebbe segnato il suo destino di artista. La grandezza era qualcosa d’altro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE