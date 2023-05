Raiz: “Nello scudetto, Napoli si ritrova capitale”

Già voce storica degli Almamegretta, ha restituito quest’anno anche la voce a Sergio Bruni, maestro della canzone classica napoletana, ricantandolo senza tradirlo in un album e nel tour “Si ll’ammore è ’o ccuntrario d’’a morte”. Nel cast del film “Mixed by Erry”, in quello della serie tv “Mare Fuori”, autore e interprete di brani della colonna sonora esplosa negli ascolti di Spotify, Gennaro Della Volpe in arte Raiz è un napoletano dispari: non puoi ingabbiarlo in un genere, in un ruolo o nel folklore. È “poroso”, come diceva Walter Benjamin di Napoli: assorbe e restituisce suggestioni che includono anche l’appartenenza alla piccola ma antica comunità ebraica partenopea e le anticipate nostalgie che lievitarono in un’infanzia vissuta con la famiglia in provincia di Milano, dove il papà gli raccontava di via San Biagio dei Librai e della Sirena come di una cultura “lontana e mitizzata”, che lui presto avrebbe assaporato nel ritorno.

