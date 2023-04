Tutti in riga dall'imperatore

Nel settembre 1792 Lord George Macartney salpò da Portsmouth per una missione alla corte dell’imperatore della Cina. L’obiettivo era risolvere una serie di ostacoli al commercio a Canton, allora l’unico ingresso per le merci estere, aprire nuovi porti all’export occidentale in Cina centrale e settentrionale, porre le basi per un trattato tra i due Paesi, e se possibile stabilire una legazione permanente a Pechino. Finì in un nulla di fatto. Si sarebbero fatti nei decenni successivi la guerra anziché la diplomazia. Per spiegare l’incomprensione si sarebbe fatto, spesso e volentieri, ricorso alla faccenda del koutou. La ricerca storiografica più recente tende a sminuire l’importanza di questo fattore e a mettere l’accento su altri elementi, più sostanziali. Il koutou, letteralmente faccia a terra, consisteva in tre inchini e nove piegamenti con la faccia completamente a terra, obbligatori per chiunque fosse ammesso alla presenza dell’imperatore.

