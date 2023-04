Ritratto di Luigi Necco, che cantò Maradona

Che cosa ci siamo persi? Il terzo scudetto del Napoli raccontato da Luigi Necco, il volto più amato di 90° Minuto, la trasmissione di noi boomer quando il campionato si giocava tutto di domenica alla stessa ora e una vittoria valeva due punti. Non lo racconterà, lo scudetto già prenotato, il giornalista che con garbata ironia lasciava digerire a chiunque la sua sfacciata propensione per la squadra azzurra. Meglio non rivangarla adesso, dopo le recenti batoste con il Milan, ma la manina che chiudeva il collegamento con un “3” quando il Napoli di Maradona tanti ne rifilò ai rossoneri è tuttora filmato di culto su YouTube. Lui l’avrebbe definita anni dopo, con citazione ecclesiale, “il gesto del Cristo Pantocratore”. Perché questo fu Necco e questo non sembrò a chi ancora lo rammenta per la sua sola attività di giornalista sportivo: un uomo di profonda cultura con una passione per l’archeologia più forte di quella per il calcio.

