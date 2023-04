L'esordio maturo di Beatrice Salvioni, destinata a scalare le vette editoriali

Quando un romanzo esce con le premesse toccate in sorte a "La Malnata" di Beatrice Salvioni (Einaudi) la strada è necessariamente, in un qualche punto, in salita. Si tratta infatti di un esordio in corso di traduzione in più di trenta paesi e in procinto di diventare anche una serie televisiva: bissare un successo del genere sarà per Salvioni davvero impegnativo, e forse lo sarà anche solo tener testa alle aspettative in termini di vendite e di gradimento del pubblico: il romanzo è però entrato subito in classifica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE