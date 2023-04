La meraviglia di una letteratura la cui unica pretesa è quella di divertire

I militari, i giudici, i burocrati. Ode postuma – ma vivissima – a Georges Courteline, squisito e screanzato scrittore umoristico francese che, vissuto tra Otto e Novecento, senza altra pretesa che divertire, senza messaggi da trasmettere, senza moraline-catapulta, ha assestato i ceffoni più crudeli alle categorie maggiormente in vista del suo tempo. Come funzionario pubblico presso il ministero degli Affari religiosi, per quattordici anni – tutti di infaticabile nullafacenza – Courteline affilò lo sguardo e le lame fino a comporre le sei scene raccolte in questo Tipi da scrivania (Elliot, 154 pp., 16,50 euro), all’epoca uscite a puntate, e con grande successo, per L’Écho de Paris tra il 1891 e il 1892. Potere della noia, suprema freccia all’arco dello scrittore. E di un po’ di sentimento di rivalsa. Peccato che ormai la noia non esista più – la letteratura si estinguerà non tanto per mancanza di lettori, quanto per mancanza di annoiati; eppure andrebbe tutelata, è il motore dell’osservazione.

