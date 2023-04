Le ragazze "modernas" di Madrid

Una stanza tutta per loro. Anzi, una residenza tutta per loro. La Residencia de Señoritas di Calle Fortuny a Madrid, inaugurata nel 1915 sotto l’egida di istituzioni pubbliche e private come una filiazione della Institución Libre de Enseñanza. Sì, proprio quel “rivoluzionario” Istituto di Libero Insegnamento che tanto peso ebbe sulla cultura e la storia spagnola a cavallo tra Ottocento e Novecento. Da quel filone liberale trasse ispirazione la Residencia de Señoritas. Che fu in Spagna il primo centro designato a promuovere l’istruzione universitaria o, comunque, di grado superiore per le donne. Lì tra il 1915 e lo scoppio della Guerra civile nel ’36 vissero e si formarono anche trecento studentesse l’anno. Le chiamavano proprio “las que estudian”, “quelle che studiano”. Così il 7 aprile 1929 il quotidiano Abc titolava le due pagine dedicate alla Residencia con un’intervista alla fondatrice, María de Maeztu. E già il titolo documenta lo stupore davanti a donne così diverse, così insolite. Come chiamare quelle ragazze “que querían saber”? Che avevano voglia di sapere. Di cimentarsi con le arti e soprattutto con la scienza. Di tentare la strada delle professioni, l’indipendenza economica.

