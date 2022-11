Il fantasy di Marlon James ridà vita ai miti dell'Africa

La verità non sta in un solo sogno, ma in molti sogni” dichiarava in apertura Il Fiore delle Mille e una notte di Pasolini. Una saggezza ancestrale che si esprime per accumulo e prisma, e rifugge il conforto della verità univoca, lineare. Le grandi storie sono sempre un po’ ambigue, residuo delle varianti infinite del racconto mitico che abbraccia tutte le opposizioni e proprio per questo comunica esperienze che hanno l’inesorabile sentore della verità. L’eroe salva la principessa, e in un’altra versione l’abbandona. Uccide il mostro, e ne è ucciso. Perché noi siamo fatti così. Come scrisse Roberto Calasso “primo nemico dell’estetico fu il significato. Il simbolo appare come un’immagine che è anche qualcos’altro. L’estetico appare in una figura che è come tante altre. Il dio è un ragazzo, si presenta come un ragazzo ateniese, nudo come loro, con un lieve sorriso. Spesso non ha attributi che permettano di riconoscerlo. Si affida solo all’apparire”. Persino la lineare affidabilità del romanzo moderno – il suo sotteso assenso alla segreta domanda “è vero?”, parte della nostra tendenza complessiva alla razionalizzazione dei processi cognitivi, resta sottoposta a questo tremito sotterraneo, e ciò oggi pare premere più forte ancora, nelle nuove direzioni della narrativa. “La realtà non è più quella di Tolstoj” dichiarava Foster Wallace, e forse non lo è mai stata del tutto.

