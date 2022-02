Qualcosa di più su Roberto Calasso, che si nascondeva nel sublime

In una foto compare bambino, a cinque anni, in maschera da principe indiano. Si direbbe che quella maschera l’abbia poi voluta indossare, come autore, nel corso di un’intera vita

Noi esseri umani siamo commoventi. Non riusciamo a concepire la nostra morte. Nonostante abiti stabilmente fra noi, ci risulta impensabile. Sembra che siano sempre gli estranei a morire. Quando nell’estate dell’anno scorso è scomparso Roberto Calasso, mi è sembrato un controsenso. Misurati con il metro della attuale durata della vita, i suoi ottant’anni mi sono sembrati un’età immatura per morire. Assurdamente mi sono chiesto: perché Calasso ha deciso di morire prima del tempo? Il tempo, i vari tempi storici e metastorici che nei suoi libri ha esplorato, erano così enormemente estesi (dalla fine della preistoria in poi) che lui stesso, essendo il loro autore, avrebbe dovuto vivere più a lungo, quasi enormemente a lungo, almeno fino a novant’anni, un’età a cui oggi arrivano molti che non avrebbero mai creduto di avere una vita così lunga.