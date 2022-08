Quei transfughi della vita che continuano ad amare Salgari

Ci vogliono mondi per creare un mondo, per ricomporre le mille attrattive e suggestioni del tempo e dello spazio in un nuovo universo, in un orizzonte dell’immaginario. E’ questo che si pensa a percorrere gli infiniti tasselli del mosaico raccolti da Felice Pozzo per la sua “La vera storia di Emilio Salgari” (Odoya). Giornali di viaggio, romanzi d’appendice, riviste scientifiche e archeologiche, Robin Hood, Byron, così come i diari di Garibaldini, missionarie, esploratori, tutto ciò e infinitamente altro confluisce nella penna di chi, già all’epoca, fu definito “la tortura delle mamme economiche”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE