La seconda vita di Gerard Hopkins, il poeta ignorato

“La sua complessa prosodia esprime il verso come canto, gesto fonico, colore sonoro, gemito, respiro”. In libreria la somma delle poesie composte tra il 1875 e il 1889 curata da Viola Papetti

La “collana bianca” einaudiana pubblica, a cura di Viola Papetti, la somma delle poesie composte da Gerard Manley Hopkins dal 1875 al 1889. Nato a Stratford, Essex, nel 1844, figlio primogenito di un ricco assicuratore marittimo, poi console delle Hawaii a Londra e filantropo, Hopkins è restato, per il breve tempo in cui è vissuto (morirà a Dublino a quarantaquattro anni) un poeta incompreso, quando non deriso. Troppo alieno e stridente il suo verso per l’occhio e l’orecchio ottocentesco. Cristiano devoto, si convertirà nel 1866 al cattolicesimo. Prende la decisione in un lampo. Con fermezza. Dopo aver concluso gli studi a Oxford, decide invece di entrare nella Compagnia di Gesù, disfandosi della maggior parte delle poesie giovanili. Da tempo, nei diari, aveva annotato con lapidaria severità sia i peccati commessi che la bellezza del creato. Lo splendore terrestre minacciato dall’uomo accompagna la sua visione poetica.